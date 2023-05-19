Ep. 483 – I morti di Reggio Emilia e di noi tutti
È sangue di noi tutti di Valerio Varesi, Neri Pozza
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Altre volte narrata e mirabilmente cantata, la strage di antifascisti il 7 luglio del 1960 è un evento cruciale e uno spartiacque nella storia italiana. La storia delle vite stroncate racconta che paese diviso siamo stati. Eppure la memoria è fragile e consente di tenere in piedi autentiche falsificazioni. Per esempio sul ruolo dei neofascisti nella storia italiana del dopoguerra.
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