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Ep. 482 – Come e perché la disuguaglianza fa male

Uguaglianza. Che cosa significa e perché è importante di Thomas Picketty e Michael J. Sandel, Feltrinelli

di Marino Sinibaldi
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Una conversazione ampia e libera tra due dei pensatori contemporanei più originali mostra bene tutti i rischi di una società in cui denaro e proprietà contano troppo. Con idee diverse su come affrontare la disgregazione sociale e la crisi delle democrazie. Anche se si sente la mancanza di un terzo incomodo.

Uguaglianza. Che cosa significa e perché è importante di Thomas Picketty e Michael J. Sandel, Feltrinelli

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