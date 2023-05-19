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Ep. 481 – Un femminicidio per Simenon

Domenica di Georges Simenon, Adelphi

di Marino Sinibaldi
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In un romanzo giallo atipico, tutta la suspense è nell’attesa e tutta la trama avvolge una figura maschile che si sente imprigionata, priva di libertà. Ma risalta anche la mancanza di qualsiasi compassione per i corpi femminili sacrificabili.

Domenica di Georges Simenon, Adelphi

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