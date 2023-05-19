Ep. 480 – La vera croce di Vannacci
Decima Mas. La vera storia di Matteo Pucciarelli, Piemme
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Tra sberleffi, rivalse e aperte rivendicazioni torna la leggenda nera di una delle più feroci bande della storia italiana. È necessario allora restaurare un minimo di verità sulla spietatezza e sul disonore che segnò la sua storia.
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