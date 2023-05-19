Ep. 479 – Tutto quello che vorreste sapere sul libro che ha vinto il Premio Strega (con Michele Mari)
Una chiacchierata col vincitore del Premio Strega 2026
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Nell’ultima edizione di Pensavo Peccioli abbiamo registrato una lunga conversazione con l’autore di I convitati di pietra, con molte spiegazioni e curiosità su come è nato, come è stato scritto, che cammino stava per compiere. Fino allo Strega.
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