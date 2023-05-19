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Ep. 478 – Più leggi, più divieti e meno sicurezza

Divieto di protestare di Annalisa Camilli, Einaudi

di Marino Sinibaldi
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La parola “sicurezza” ha subito una drammatica trasformazione: non indica più la certezza dei diritti ma soltanto la protezione individuale. Senza peraltro riuscire a garantirla, nonostante una serie impressionante di misure che stanno rendendo più difficile e rischioso manifestare.
Le inquietudini di cui soffre l’Italia, l’articolo di Maurizio Ferrera

Divieto di protestare di Annalisa Camilli, Einaudi

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