Ep. 477 – Speciale Premio Vero: i quattro finalisti

Svelati i testi scelti da venti librerie indipendenti per concorrere al premio dedicato a “libri che spiegano il mondo”. Parlano dei principali conflitti materiali e culturali del nostro tempo: emigrazione, fludità e identità sessuali, trasformazione degli spazi urbani, resistenze sociali e controculturali. Una puntata registrata dal vivo a Peccioli, con autrici e autori.