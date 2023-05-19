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Ep. 477 – Speciale Premio Vero: i quattro finalisti

I quattro libri finalisti del Premio Vero 2026, presentati a Peccioli

di Marino Sinibaldi
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Svelati i testi scelti da venti librerie indipendenti per concorrere al premio dedicato a “libri che spiegano il mondo”. Parlano dei principali conflitti materiali e culturali del nostro tempo: emigrazione, fludità e identità sessuali, trasformazione degli spazi urbani, resistenze sociali e controculturali. Una puntata registrata dal vivo a Peccioli, con autrici e autori.

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