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Ep. 476 – Un pacifista al fronte, in Ucraina

La gente normale non va in giro armata di Artem Chapeye, Altrecose

di Marino Sinibaldi
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“Quando arriverà la guerra sarò un disertore” diceva la poesia di uno scrittore, giornalista, attivista di sinistra. Poi la Russia invade il suo paese e lui si arruola. Racconta come e spiega perché, specie a quella parte della sinistra europea che non comprende il senso di una resistenza.

La gente normale non va in giro armata di Artem Chapeye, Altrecose

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