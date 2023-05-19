Ep. 476 – Un pacifista al fronte, in Ucraina
La gente normale non va in giro armata di Artem Chapeye, Altrecose
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“Quando arriverà la guerra sarò un disertore” diceva la poesia di uno scrittore, giornalista, attivista di sinistra. Poi la Russia invade il suo paese e lui si arruola. Racconta come e spiega perché, specie a quella parte della sinistra europea che non comprende il senso di una resistenza.
La gente normale non va in giro armata di Artem Chapeye, Altrecose
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