Ep. 476 – Un pacifista al fronte, in Ucraina

“Quando arriverà la guerra sarò un disertore” diceva la poesia di uno scrittore, giornalista, attivista di sinistra. Poi la Russia invade il suo paese e lui si arruola. Racconta come e spiega perché, specie a quella parte della sinistra europea che non comprende il senso di una resistenza.

La gente normale non va in giro armata di Artem Chapeye, Altrecose