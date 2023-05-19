Ep. 475 – Una strega in corsa per lo Strega

Una donna sola, senza risorse e con un matrimonio infelice alle spalle, ha forse il dono di vedere il futuro ma sicuramente l’intelligenza e l’empatia per capire cosa cerca chi si rivolge a lei. Così costruisce la sua libertà. Una storia dell’Ottocento che non ci sembra troppo lontana.

La sonnambula di Bianca Pitzorno, Bompiani