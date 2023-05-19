Ep. 474 – Come si dice emigrante in russo

Nella colonia di ebrei russi, una comunità buffa, divertente, misera e vitale di espatriati a New York negli anni finali del regime sovietico, c’è Marusja e tutti si chiedono perché. Non era povera, in Urss, e nemmeno ebrea. Ora sopravvive tra le bizzarre avventure di giuristi diventati scaricatori, di pittori che improvvisamente abbracciano l’astrattismo, di dissidenti rimasti senza nemico.

Straniera di Sergej Dovlatov, Sellerio