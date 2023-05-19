Ep. 473 – Chi era Marco Pannella (e chi avrebbe potuto essere)

Cinquant’anni fa per la prima volta al parlamento italiano apparvero i (nuovi) Radicali. Dieci anni fa scomparve il loro leader carismatico. Un doppio anniversario che fa pensare alla grandezza e ai limiti di un piccolo partito. Le cui idee e i cui corpi – gioiosi, reclusi, sacrificati – ebbero un peso molto maggiore.

Marco Pannella. La passione della politica a cura di Piero Ignazi, Viella