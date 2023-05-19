Ep. 472 – Eros e altri amori filosofici
Platone. Una storia d’amore di Matteo Nucci, Feltrinelli
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Nella vita di uno dei più grandi pensatori di tutti i tempi, raccontata con ardore quasi giorno per giorno, l’onnipresenza di un sentimento che aspira alla felicità. In mezzo a guerre e fallimenti, la tenacia di immaginare la vita giusta e di insegnare la passione per la giustizia.
Altri episodi
Ep. 471 – Ascoltare i provocatori
Il lago della creazione di Rachel Kushner, Einaudi
22 giu 2026 - 11 min
Ep. 470 – Carlo Ginzburg e l’euforia dell’ignoranza
Il vincolo della vergogna di Carlo Ginzburg, Adelphi
19 giu 2026 - 13 min
Ep. 469 – Perché dovremmo ancora avere una scuola
Scuola. Educare quando tutto sta cambiando di Marco Rossi-Doria, Vita e Pensiero
17 giu 2026 - 14 min
Ep. 468 – “Un essere umano difettoso tra i tanti”
Lo sbilico di Alcide Pierantozzi, Einaudi
15 giu 2026 - 12 min
Ep. 467 – Masochisti come noi
Farsi male di Vittorio Lingiardi, Einaudi
12 giu 2026 - 12 min