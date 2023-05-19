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Ep. 472 – Eros e altri amori filosofici

Platone. Una storia d’amore di Matteo Nucci, Feltrinelli

di Marino Sinibaldi
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Nella vita di uno dei più grandi pensatori di tutti i tempi, raccontata con ardore quasi giorno per giorno, l’onnipresenza di un sentimento che aspira alla felicità. In mezzo a guerre e fallimenti, la tenacia di immaginare la vita giusta e di insegnare la passione per la giustizia.

Platone. Una storia d’amore di Matteo Nucci, Feltrinelli

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