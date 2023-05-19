Ep. 471 – Ascoltare i provocatori
Il lago della creazione di Rachel Kushner, Einaudi
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Cosa succede se proviamo a riavviare la storia dell’umanità, a mettere in discussione l’egemonia dei Sapiens? E cosa fare quando diventa più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo? Cosa accade se una formidabile donna, spia americana, si infiltra nel mondo di pazzi, generosi, mezzi geni che si pongono queste domande radicali?
Altri episodi
Ep. 470 – Carlo Ginzburg e l’euforia dell’ignoranza
Il vincolo della vergogna di Carlo Ginzburg, Adelphi
19 giu 2026 - 13 min
Ep. 469 – Perché dovremmo ancora avere una scuola
Scuola. Educare quando tutto sta cambiando di Marco Rossi-Doria, Vita e Pensiero
17 giu 2026 - 14 min
Ep. 468 – “Un essere umano difettoso tra i tanti”
Lo sbilico di Alcide Pierantozzi, Einaudi
15 giu 2026 - 12 min
Ep. 467 – Masochisti come noi
Farsi male di Vittorio Lingiardi, Einaudi
12 giu 2026 - 12 min