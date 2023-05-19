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Ep.  471 – Ascoltare i provocatori

Il lago della creazione di Rachel Kushner, Einaudi

di Marino Sinibaldi
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Cosa succede se proviamo a riavviare la storia dell’umanità, a mettere in discussione l’egemonia dei Sapiens? E cosa fare quando diventa più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo? Cosa accade se una  formidabile donna, spia americana, si infiltra nel mondo di pazzi, generosi, mezzi geni che si pongono queste domande radicali?

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