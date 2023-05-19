NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 470 – Carlo Ginzburg e l’euforia dell’ignoranza

Il vincolo della vergogna di Carlo Ginzburg, Adelphi

di Marino Sinibaldi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Il grande storico spesso cominciava le sue ricerche a partire da un caso, da un turbamento o da una curiosità. La stessa cosa è accaduta ai suoi lettori: non si poteva non ammirare e allo stesso tempo sentirsi coinvolti nella scoperta di connessioni e interpretazioni diverse. Come quando ci si chiede: di cosa si prova vergogna?

Il vincolo della vergogna di Carlo Ginzburg, Adelphi

Altri episodi

Ep. 469 – Perché dovremmo ancora avere una scuola

Ep. 469 – Perché dovremmo ancora avere una scuola

Scuola. Educare quando tutto sta cambiando di Marco Rossi-Doria, Vita e Pensiero

17 giu 2026 - 14 min
Ep. 468 – &#8220;Un essere umano difettoso tra i tanti&#8221;

Ep. 468 – “Un essere umano difettoso tra i tanti”

Lo sbilico di Alcide Pierantozzi, Einaudi

15 giu 2026 - 12 min
Ep. 467 – Masochisti come noi

Ep. 467 – Masochisti come noi

Farsi male di Vittorio Lingiardi, Einaudi

12 giu 2026 - 12 min
Ep. 466 – Braccianti, migranti, uomini e topi

Ep. 466 – Braccianti, migranti, uomini e topi

Uomini e topi di John Steinbeck, Bompiani

10 giu 2026 - 13 min
Ep. 465 – Musiche e film che uccidono le donne

Ep. 465 – Musiche e film che uccidono le donne

La cultura del femminicidio di Ivan Jablonka, Einaudi

8 giu 2026 - 13 min