Ep. 470 – Carlo Ginzburg e l’euforia dell’ignoranza
Il vincolo della vergogna di Carlo Ginzburg, Adelphi
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Il grande storico spesso cominciava le sue ricerche a partire da un caso, da un turbamento o da una curiosità. La stessa cosa è accaduta ai suoi lettori: non si poteva non ammirare e allo stesso tempo sentirsi coinvolti nella scoperta di connessioni e interpretazioni diverse. Come quando ci si chiede: di cosa si prova vergogna?
Altri episodi
Ep. 469 – Perché dovremmo ancora avere una scuola
Scuola. Educare quando tutto sta cambiando di Marco Rossi-Doria, Vita e Pensiero
17 giu 2026 - 14 min
Ep. 468 – “Un essere umano difettoso tra i tanti”
Lo sbilico di Alcide Pierantozzi, Einaudi
15 giu 2026 - 12 min
Ep. 467 – Masochisti come noi
Farsi male di Vittorio Lingiardi, Einaudi
12 giu 2026 - 12 min
Ep. 466 – Braccianti, migranti, uomini e topi
Uomini e topi di John Steinbeck, Bompiani
10 giu 2026 - 13 min