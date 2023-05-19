Ep. 470 – Carlo Ginzburg e l’euforia dell’ignoranza

Il grande storico spesso cominciava le sue ricerche a partire da un caso, da un turbamento o da una curiosità. La stessa cosa è accaduta ai suoi lettori: non si poteva non ammirare e allo stesso tempo sentirsi coinvolti nella scoperta di connessioni e interpretazioni diverse. Come quando ci si chiede: di cosa si prova vergogna?

Il vincolo della vergogna di Carlo Ginzburg, Adelphi