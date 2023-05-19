Ep. 469 – Perché dovremmo ancora avere una scuola
Scuola. Educare quando tutto sta cambiando di Marco Rossi-Doria, Vita e Pensiero
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Dov’è che si impara e si cresce tutti insieme, fuori dal destino già determinato dalle condizioni particolari, dalle situazioni familiari, dai limiti individuali? Rispondere a questa domanda significa provare a dare senso a uno spazio e a un tempo della vita che rischia di perderlo.
Scuola. Educare quando tutto sta cambiando di Marco Rossi-Doria, Vita e Pensiero
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