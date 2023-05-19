Ep. 468 – “Un essere umano difettoso tra i tanti”
Lo sbilico di Alcide Pierantozzi, Einaudi
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Il racconto di un disturbo mentale crudo, sincero, spaventosamente vero illumina cavità oscure dentro cui in genere è difficile trovare le parole. Possiamo anche chiamarla malattia a patto di non usare l’etichetta per sentirci immuni, spettatori di una storia altrui.
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