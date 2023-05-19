Ep. 467 – Masochisti come noi
Farsi male di Vittorio Lingiardi, Einaudi
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Da quando grazie a un romanzo dell’800 abbiamo trovato un marchio per l’umana tendenza a perseverare in situazioni tossiche, la parola ha avuto una fortuna esagerata. Eppure sul piano individuale e su quello collettivo, ormai apertamente politico, il masochismo mette in campo qualcosa che è necessario conoscere. Forse per guarire, sicuramente per capire.
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