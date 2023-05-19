Ep. 466 – Braccianti, migranti, uomini e topi
Uomini e topi di John Steinbeck, Bompiani
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C’è una soggezione fisica, economica e psicologica dietro le terribili notizie di cronaca che riguardano le condizioni di vita (e di morte) di chi lavora nei nostri campi. Storie del nostro tempo che però hanno il passo di altre storie e di altri tempi, e di lavoratori sempre in viaggio con la loro povertà e con i loro sogni.
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