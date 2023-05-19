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Ep. 466 – Braccianti, migranti, uomini e topi

Uomini e topi di John Steinbeck, Bompiani

di Marino Sinibaldi
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C’è una soggezione fisica, economica e psicologica dietro le terribili notizie di cronaca che riguardano le condizioni di vita (e di morte) di chi lavora nei nostri campi. Storie del nostro tempo che però hanno il passo di altre storie e di altri tempi, e di lavoratori sempre in viaggio con la loro povertà e con i loro sogni.

Uomini e topi di John Steinbeck, Bompiani

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