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Ep. 465 – Musiche e film che uccidono le donne

La cultura del femminicidio di Ivan Jablonka, Einaudi

di Marino Sinibaldi
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Dagli stupri biblici all’esibizione cinematografica dei corpi femminili mutilati c’è una continuità che non va cancellata né censurata ma va conosciuta. Per comprenderne le strutture profonde grazie a cui resistono un immaginario e le sue conseguenze.

La cultura del femminicidio di Ivan Jablonka, Einaudi

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