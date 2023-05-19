Ep. 465 – Musiche e film che uccidono le donne
La cultura del femminicidio di Ivan Jablonka, Einaudi
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Dagli stupri biblici all’esibizione cinematografica dei corpi femminili mutilati c’è una continuità che non va cancellata né censurata ma va conosciuta. Per comprenderne le strutture profonde grazie a cui resistono un immaginario e le sue conseguenze.
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