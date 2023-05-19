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Ep. 464 – Il diario del soldato argentino (e la guerra in cui si perse)

Malvinas. Una guerra del secolo scorso, un giornalista e un diario ritrovato di Paolo Argentini e Giancarlo Feliziani, Il Millimetro

di Marino Sinibaldi
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Un giornalista trova sul campo di una delle poche battaglie della brevissima guerra delle Falkland/Malvinas il diario di un giovane soldato. Ha 18 anni, è pieno di paura e di propaganda. Il giornalista cercherà per anni di incontrare l’autore. Quando lo troverà scoprirà che certe guerre non finiscono mai.

Malvinas. Una guerra del secolo scorso, un giornalista e un diario ritrovato di Paolo Argentini e Giancarlo Feliziani, il Millimetro

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