Ep. 463 – I segreti dell’aereo che cadde sulla Scozia

La bomba esplosa sul volo Pan Am il 21 dicembre 1988 fece 270 vittime, di cui undici, a terra, erano abitanti del piccolo villaggio sul quale si schiantarono i resti del velivolo. La verità giudiziaria e storica sull’attentato è ancora insufficiente. Resta la memoria nel luogo dove si intrecciarono lutto e solidarietà.

Lockerbie di Giorgio Zanchini, Laterza