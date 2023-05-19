NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 463 – I segreti dell’aereo che cadde sulla Scozia

Lockerbie di Giorgio Zanchini, Laterza

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

La bomba esplosa sul volo Pan Am il 21 dicembre 1988 fece 270 vittime, di cui undici, a terra, erano abitanti del piccolo villaggio sul quale si schiantarono i resti del velivolo. La verità giudiziaria e storica sull’attentato è ancora insufficiente. Resta la memoria nel luogo dove si intrecciarono lutto e solidarietà.

Lockerbie di Giorgio Zanchini, Laterza

Altri episodi

Ep. 462 – Cose che abbiamo dimenticato: un rapimento politico a Milano, nel 1962

Ep. 462 – Cose che abbiamo dimenticato: un rapimento politico a Milano, nel 1962

Invito a pranzo con pistola di Leopoldo Santovincenzo, Solferino

1 giu 2026 - 15 min
Ep. 461 – Giorgia Meloni e il paradosso della longevità

Ep. 461 – Giorgia Meloni e il paradosso della longevità

La marcia sul posto di Valerio Valentini, nottetempo

29 mag 2026 - 15 min
Ep. 460 – Sul lato sbagliato del fiume Dnipro

Ep. 460 – Sul lato sbagliato del fiume Dnipro

La linea zero di Szczepan Twardoch, Sellerio

27 mag 2026 - 12 min
Ep. 459 – Il vuoto (e il voto) tra Messina e Reggio Calabria

Ep. 459 – Il vuoto (e il voto) tra Messina e Reggio Calabria

La Sicilia è un sentimento. Viaggio sul limite dello Stretto di Antonio Spadaro, Touring Club Italiano

25 mag 2026 - 14 min
Ep. 458 – Tanti in carcere, troppi in cella

Ep. 458 – Tanti in carcere, troppi in cella

Tutto chiuso. XXII rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione

22 mag 2026 - 15 min