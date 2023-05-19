Ep. 462 – Cose che abbiamo dimenticato: un rapimento politico a Milano, nel 1962
Invito a pranzo con pistola di Leopoldo Santovincenzo, Solferino
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In Spagna il franchismo è al massimo del suo potere: arresta, condanna, uccide. In Italia un piccolo gruppo di giovani anarchici decide un’audace azione solidale e rapisce il viceconsole spagnolo. Finirà bene, per lui e per loro.
Invito a pranzo con pistola di Leopoldo Santovincenzo, Solferino
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