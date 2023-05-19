Ep. 461 – Giorgia Meloni e il paradosso della longevità
La marcia sul posto di Valerio Valentini, nottetempo
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Una maggioranza ampia, un’opposizione debole, un governo stabile: ma con quali risultati? La durata sembra l’unico obiettivo del governo di destra, cui sottomettere ogni altra tentazione e ogni attesa alimentata nei lunghi anni di preparazione.
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