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Ep. 461 – Giorgia Meloni e il paradosso della longevità

La marcia sul posto di Valerio Valentini, nottetempo

di Marino Sinibaldi
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Una maggioranza ampia, un’opposizione debole, un governo stabile: ma con quali risultati? La durata sembra l’unico obiettivo del governo di destra, cui sottomettere ogni altra tentazione e ogni attesa alimentata nei lunghi anni di preparazione.

La marcia sul posto di Valerio Valentini, nottetempo

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