Ep. 460 – Sul lato sbagliato del fiume Dnipro

Due uomini in trincea di fronte al nemico, come in tutte le guerre. Sopra vola un drone, è una guerra dei nostri giorni. E il terreno dove scorre il fiume è l’Ucraina invasa. Quella che si racconta è una guerra precisa ma anche quella eterna, tra paura, solitudine e domande: che senso ha tutto questo? Che fine avrà?

La linea zero di Szczepan Twardoch, Sellerio