Ep. 460 – Sul lato sbagliato del fiume Dnipro
La linea zero di Szczepan Twardoch, Sellerio
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Due uomini in trincea di fronte al nemico, come in tutte le guerre. Sopra vola un drone, è una guerra dei nostri giorni. E il terreno dove scorre il fiume è l’Ucraina invasa. Quella che si racconta è una guerra precisa ma anche quella eterna, tra paura, solitudine e domande: che senso ha tutto questo? Che fine avrà?
Altri episodi
Ep. 459 – Il vuoto (e il voto) tra Messina e Reggio Calabria
La Sicilia è un sentimento. Viaggio sul limite dello Stretto di Antonio Spadaro, Touring Club Italiano
25 mag 2026 - 14 min
Ep. 458 – Tanti in carcere, troppi in cella
Tutto chiuso. XXII rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione
22 mag 2026 - 15 min
Ep. 457 – Leggere Spinoza ai tempi di Valditara
Il problema Spinoza di Irvin D. Yalom, Neri Pozza
20 mag 2026 - 13 min
Ep. 456 – Cose che serve sapere sull’Ucraina (e la Russia)
La guerra a cui nessuno credeva di Shaun Walker, Internazionale Extra Large
18 mag 2026 - 13 min