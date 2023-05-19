Ep. 459 – Il vuoto (e il voto) tra Messina e Reggio Calabria
La Sicilia è un sentimento. Viaggio al limite dello Stretto di Antonio Spadaro, Touring Club Italiano
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Raccontando da vicino lo Stretto si scopre non una estraneità delle due sponde, ma una relazione stretta. Come una differenza che non si può ignorare e però genera prossimità, non distanza. Uno spazio che leggende, miti, storie, sentimenti, pensieri hanno per secoli riempito. Senza bisogno di un Ponte.
La Sicilia è un sentimento. Viaggio al limite dello Stretto di Antonio Spadaro, Touring Club Italiano
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