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Ep. 459 – Il vuoto (e il voto) tra Messina e Reggio Calabria

La Sicilia è un sentimento. Viaggio al limite dello Stretto di Antonio Spadaro, Touring Club Italiano

di Marino Sinibaldi
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Raccontando da vicino lo Stretto si scopre non una estraneità delle due sponde, ma una relazione stretta. Come una differenza che non si può ignorare e però genera prossimità, non distanza. Uno spazio che leggende, miti, storie, sentimenti, pensieri hanno per secoli riempito. Senza bisogno di un Ponte.

La Sicilia è un sentimento. Viaggio al limite dello Stretto di Antonio Spadaro, Touring Club Italiano

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