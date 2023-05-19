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Ep. 458 – Tanti in carcere, troppi in cella

Tutto chiuso. XXII rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione

di Marino Sinibaldi
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La principale associazione che si occupa della detenzione documenta come, oltre al sovraffollamento, nelle prigioni aumentano tutte le forme di segregazione, chiusura, isolamento. Fino a lasciar intravedere un nuovo modello di giustizia, sempre più vicino alla vendetta e sempre più lontano dalla Costituzione.

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