Ep. 457 – Leggere Spinoza ai tempi di Valditara
Il problema Spinoza di Irvin D. Yalom, Neri Pozza
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Mentre si discute sulla presenza della sua filosofia nei nostri programmi scolastici, in un romanzo un giovane studente antisemita è spinto a leggere Spinoza come compito scolastico. Rosenberg diventerà l’ideologo del nazismo e per conto di Hitler saccheggerà beni artistici in tutta Europa. Compresa l’antica biblioteca di Spinoza.
Altri episodi
Ep. 456 – Cose che serve sapere sull’Ucraina (e la Russia)
La guerra a cui nessuno credeva di Shaun Walker, Internazionale Extra Large
18 mag 2026 - 13 min
Ep. 455 – Storia di una figlia del nostro tempo
Arkansas. Storia di mia figlia di Chiara Tagliaferri, Mondadori
15 mag 2026 - 13 min
Ep. 454 – L’infinita Garlasco e il tradimento dei giornalisti
Il giornalista e l’assassino di Janet Malcolm, Adelphi
13 mag 2026 - 13 min
Ep. 453 – Immaginare l’Europa, sotto il fascismo
Eugenio Colorni. Per un'Europa libera e unita di Massimiliano Coccia, Giuntina
11 mag 2026 - 13 min