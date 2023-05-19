NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 457 – Leggere Spinoza ai tempi di Valditara

Il problema Spinoza di Irvin D. Yalom, Neri Pozza

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Mentre si discute sulla presenza della sua filosofia nei nostri programmi scolastici, in un romanzo un giovane studente antisemita è spinto a leggere Spinoza come compito scolastico. Rosenberg diventerà l’ideologo del nazismo e per conto di Hitler saccheggerà beni artistici in tutta Europa. Compresa l’antica biblioteca di Spinoza.

Il problema Spinoza di Irvin D. Yalom, Neri Pozza

Altri episodi

Ep. 456 – Cose che serve sapere sull’Ucraina (e la Russia)

Ep. 456 – Cose che serve sapere sull’Ucraina (e la Russia)

La guerra a cui nessuno credeva di Shaun Walker, Internazionale Extra Large

18 mag 2026 - 13 min
Ep. 455 – Storia di una figlia del nostro tempo

Ep. 455 – Storia di una figlia del nostro tempo

Arkansas. Storia di mia figlia di Chiara Tagliaferri, Mondadori

15 mag 2026 - 13 min
Ep. 454 – L’infinita Garlasco e il tradimento dei giornalisti

Ep. 454 – L’infinita Garlasco e il tradimento dei giornalisti

Il giornalista e l’assassino di Janet Malcolm, Adelphi

13 mag 2026 - 13 min
Ep. 453 &#8211; Immaginare l&#8217;Europa, sotto il fascismo

Ep. 453 – Immaginare l’Europa, sotto il fascismo

Eugenio Colorni. Per un'Europa libera e unita di Massimiliano Coccia, Giuntina

11 mag 2026 - 13 min
Ep. 452 – Perché ci piace Totò

Ep. 452 – Perché ci piace Totò

Cosa sono le nuvole di Francesco Piccolo, Einaudi

8 mag 2026 - 13 min