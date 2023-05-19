Ep. 456 – Cose che serve sapere sull’Ucraina (e la Russia)

Mentre la guerra continua, l’opinione pubblica appare paralizzata in convinzioni e pregiudizi che si sono formati al momento dell’invasione russa, più di 4 anni fa. Anche le posizioni politiche sugli aiuti a Kiev sono figlie di quelle prime convinzioni. Una accurata e documentata ricostruzione giornalistica dei mesi precedenti alla guerra consente però di smontare molte delle manipolazioni che si sono accumulate.

La guerra a cui nessuno credeva di Shaun Walker, Internazionale Extra Large