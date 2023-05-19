Ep. 455 – Storia di una figlia del nostro tempo

Lula nasce con la gestazione per altri nei mesi in cui questa pratica sta per essere dichiarata reato universale. Chiara racconta come ne è diventata madre senza averla partorita. È possibile accantonare i pregiudizi e mettersi in ascolto, avvicinarsi alla verità di una nascita prima, eventualmente, di giudicare?

Arkansas. Storia di mia figlia di Chiara Tagliaferri, Mondadori