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Ep. 454 – L’infinita Garlasco e il tradimento dei giornalisti

Il giornalista e l’assassino di Janet Malcolm, Adelphi

di Marino Sinibaldi
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Fin dove può spingersi uno scrittore di cronaca nera, fin dove può ingannare un sospettato fingendo sostegno per carpirne la fiducia, ravvivarne il ritratto, scrivere un libro di successo? Un controverso caso americano di qualche decennio fa pone un problema che risuona attuale, nell’Italia dei processi mediatici.

Il giornalista e l’assassino di Janet Malcolm, Adelphi

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