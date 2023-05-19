Ep. 454 – L’infinita Garlasco e il tradimento dei giornalisti
Il giornalista e l’assassino di Janet Malcolm, Adelphi
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Fin dove può spingersi uno scrittore di cronaca nera, fin dove può ingannare un sospettato fingendo sostegno per carpirne la fiducia, ravvivarne il ritratto, scrivere un libro di successo? Un controverso caso americano di qualche decennio fa pone un problema che risuona attuale, nell’Italia dei processi mediatici.
Altri episodi
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Quando tornano le rondini di Giada Messetti, Mondadori
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Ep. 449 – L’ultimo lavoratore
La chiave a stella di Primo Levi, Einaudi
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