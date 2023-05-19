Ep. 452 – Perché ci piace Totò

Il racconto degli ultimi anni di vita del grande attore comico mostra l’uomo che c’era dietro la maschera, il Principe (o sedicente tale) che conviveva con il clown. Ma anche l’umanità che nutriva entrambi. Se a ispirare il genio teatrale erano la curiosità e la fame, c’è una piccola lezione che può valere per ogni linguaggio artistico. E per ogni sguardo umano sul mondo.

Cosa sono le nuvole di Francesco Piccolo, Einaudi