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Ep. 450 – L’albergo dove finisce l’Europa (o ricomincia)

Hotel Chopin di Francesco M. Cataluccio, Sellerio

di Marino Sinibaldi
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A Varsavia c’è un posto che accoglie profughe ucraine che portano con sé musica e racconti. Un luogo prezioso per conoscere la realtà della guerra di Putin ascoltando le voci di chi l’ha vista da vicino. Ma anche per capire i legami eterni, controversi e recisi con la grande cultura russa.

Hotel Chopin di Francesco M. Cataluccio, Sellerio

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