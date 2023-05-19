Ep. 449 – L’ultimo lavoratore

Un uomo che ha sempre lavorato con le mani racconta il mestiere che ha fatto e che l’ha formato. È orgoglioso del suo lavoro anche se ne sente la fatica e i pericoli. Oggi che il lavoro è diventato precario, frammentato e sembra fare a meno della manualità, voci del genere non parlano più. Ma forse abbiamo solo smesso di ascoltarle.

La chiave a stella di Primo Levi, Einaudi