Ep. 449 – L’ultimo lavoratore
La chiave a stella di Primo Levi, Einaudi
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Un uomo che ha sempre lavorato con le mani racconta il mestiere che ha fatto e che l’ha formato. È orgoglioso del suo lavoro anche se ne sente la fatica e i pericoli. Oggi che il lavoro è diventato precario, frammentato e sembra fare a meno della manualità, voci del genere non parlano più. Ma forse abbiamo solo smesso di ascoltarle.
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