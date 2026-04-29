Ep. 448 – Il Libano visto dalla cucina

Senza trascurare nulla dei drammi e dei traumi di uno dei paesi più tormentati del mondo, lo si può raccontare da un altro punto di vista: il cibo, i piatti, la convivialità, le coltivazioni che hanno segnato la sua storia, tra le più antiche del mondo. Dove la tavola può diventare un campo minato, ma anche lo spazio dell’ostinazione e della condivisione.

Mezé, miracoli e disastri di Maradona Youssef con Sara Faillaci, Solferino