Ep. 448 – Il Libano visto dalla cucina
Mezé, miracoli e disastri di Maradona Youssef con Sara Faillaci, Solferino
Senza trascurare nulla dei drammi e dei traumi di uno dei paesi più tormentati del mondo, lo si può raccontare da un altro punto di vista: il cibo, i piatti, la convivialità, le coltivazioni che hanno segnato la sua storia, tra le più antiche del mondo. Dove la tavola può diventare un campo minato, ma anche lo spazio dell’ostinazione e della condivisione.
Mezé, miracoli e disastri di Maradona Youssef con Sara Faillaci, Solferino
Altri episodi
Ep. 447 – Olocaustomania, antisemitismo e altre catastrofi
Operazione Shylock di Philip Roth, Adelphi
Ep. 446 – Ughetto e la Resistenza spiegata ai ragazzini
Giovani, liberi, partigiani di Michela Ponzani, De Agostini Lo zaino del partigiano di Tatjana Giorcelli e Pino Pace, Il battello a vapore/Piemme
Ep. 445 — Votare o non votare un populista
Io non parlo russo di Jana Karšaiová, Feltrinelli
Ep. 444 – Chi racconta la guerra oggi
Da vicino. Raccontare la guerra oggi a cura di Paolo Giordano con Annalisa Camilli, Daniele Raineri, Cecilia Sala, Nello Scavo, Margherita Stancati, Lorenzo Tondo, Einaudi