Ep. 446 – Ughetto e la Resistenza spiegata ai ragazzini
Giovani, liberi, partigiani di Michela Ponzani, De Agostini Lo zaino del partigiano di Tatjana Giorcelli e Pino Pace, Il battello a vapore/Piemme
Il rischio della retorica istituzionale o partigiana incombe sempre sull’anniversario del 25 aprile. Raccontarlo ai ragazzi significa recuperare l’elemento più vitale, giovanile, perfino avventuroso. Magari cercando le storie, le figure e i simboli capaci di generare attenzione ed empatia.
Giovani, liberi, partigiani di Michela Ponzani, De Agostini
Lo zaino del partigiano di Tatjana Giorcelli e Pino Pace, Il battello a vapore/Piemme
Altri episodi
Ep. 445 — Votare o non votare un populista
Io non parlo russo di Jana Karšaiová, Feltrinelli
Ep. 444 – Chi racconta la guerra oggi
Da vicino. Raccontare la guerra oggi a cura di Paolo Giordano con Annalisa Camilli, Daniele Raineri, Cecilia Sala, Nello Scavo, Margherita Stancati, Lorenzo Tondo, Einaudi
Ep. 443 – Una conversazione speciale con Nadeesha Uyangoda
Acqua sporca di Nadeesha Uyangoda, Einaudi
Ep. 442 – I sogni realizzati della destra israeliana
Genesi. Soldi, crimine, impunità. Storia dell’estrema destra israeliana di Elena Testi, Sem