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Ep. 446 – Ughetto e la Resistenza spiegata ai ragazzini

Giovani, liberi, partigiani di Michela Ponzani, De Agostini Lo zaino del partigiano di Tatjana Giorcelli e Pino Pace, Il battello a vapore/Piemme

di Marino Sinibaldi
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Il rischio della retorica istituzionale o partigiana incombe sempre sull’anniversario del 25 aprile. Raccontarlo ai ragazzi significa recuperare l’elemento più vitale, giovanile, perfino avventuroso. Magari cercando le storie, le figure e i simboli capaci di generare attenzione ed empatia.

Giovani, liberi, partigiani di Michela Ponzani, De Agostini
Lo zaino del partigiano di Tatjana Giorcelli e Pino Pace, Il battello a vapore/Piemme

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