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Ep. 445 — Votare o non votare un populista

Io non parlo russo di Jana Karšaiová, Feltrinelli

di Marino Sinibaldi
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Una giovane donna torna a votare in Slovacchia, spera che i suoi compatrioti scelgano il progresso e l’Europa, rimarrà delusa. Ma soprattutto misurerà una spaccatura che non è solo politica e divide anche le famiglie: genitori, figli, fratelli e sorelle. Un romanzo può raccontare una storia particolare che oggi risuona come universale.

Io non parlo russo di Jana Karšaiová, Feltrinelli

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