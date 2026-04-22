Ep. 445 — Votare o non votare un populista

Una giovane donna torna a votare in Slovacchia, spera che i suoi compatrioti scelgano il progresso e l’Europa, rimarrà delusa. Ma soprattutto misurerà una spaccatura che non è solo politica e divide anche le famiglie: genitori, figli, fratelli e sorelle. Un romanzo può raccontare una storia particolare che oggi risuona come universale.

Io non parlo russo di Jana Karšaiová, Feltrinelli