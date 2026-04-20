Ep. 444 – Chi racconta la guerra oggi
Da vicino. Raccontare la guerra oggi a cura di Paolo Giordano con Annalisa Camilli, Daniele Raineri, Cecilia Sala, Nello Scavo, Margherita Stancati, Lorenzo Tondo, Einaudi
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La voce di sei inviati e inviate di guerra più uno scrittore per capire i cambiamenti professionali, mediatici, politici e morali di un mestiere del quale abbiamo ancora bisogno. Per evitare distrazioni e assuefazioni del pubblico. E per combattere le censure e le manipolazioni del potere.
Da vicino. Raccontare la guerra oggi a cura di Paolo Giordano con Annalisa Camilli, Daniele Raineri, Cecilia Sala, Nello Scavo, Margherita Stancati, Lorenzo Tondo, Einaudi
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