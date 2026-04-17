Ep. 443 – Una conversazione speciale con Nadeesha Uyangoda

Nadeesha Uyangoda, nata in Sri Lanka, vive in Italia da quando era bambina, ed è autrice di un saggio narrativo formidabile, L’unica persona nera nella stanza, e ora di un romanzo, Acqua sporca, candidato al premio Strega. A Torino, nel corso di Voices, la scrittrice ha parlato di sé, della sua storia, di come è arrivata alla scrittura, dei suoi libri.

Acqua sporca di Nadeesha Uyangoda, Einaudi