Ep. 442 – I sogni realizzati della destra israeliana

Si prolungano conflitti che non hanno un senso chiaro, se non quello di favorire il progetto nato decenni fa all’interno delle correnti più fanatiche dell’estremismo etnico-religioso ebraico, tra l’isolamento e la condanna generali. Cosa prevedevano, da quali idee nascevano? E soprattutto cosa è accaduto per accrescerne così enormemente l’influenza?

Genesi. Soldi, crimine, impunità. Storia dell’estrema destra israeliana di Elena Testi, Sem