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Ep. 442 – I sogni realizzati della destra israeliana

Genesi. Soldi, crimine, impunità. Storia dell’estrema destra israeliana di Elena Testi, Sem

di Marino Sinibaldi
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Si prolungano conflitti che non hanno un senso chiaro, se non quello di favorire il progetto nato decenni fa all’interno delle correnti più fanatiche dell’estremismo etnico-religioso ebraico, tra l’isolamento e la condanna generali. Cosa prevedevano, da quali idee nascevano? E soprattutto cosa è accaduto per accrescerne così enormemente l’influenza?

Genesi. Soldi, crimine, impunità. Storia dell’estrema destra israeliana di Elena Testi, Sem

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