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Ep. 441 – Il ragazzo svedese (e anche un po’ italiano) che ha combattuto in Ucraina

Se non io chi di Stefano Bufi, Castelvecchi

di Marino Sinibaldi
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Edvard Selander Patrignani a ventotto anni lascia la sua vita per andare a difendere un paese invaso. Viene ucciso dai russi ma lascia una storia poco conosciuta e preziosa. Senza nessuna inclinazione bellicista e nessun culto dell’eroismo, sceglie la coerenza verso i principi in cui crede. Non perché lo facciano tutti ma perché tutti ne capiscano il valore.

Se non io chi di Stefano Bufi, Castelvecchi

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