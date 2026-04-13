Ep. 441 – Il ragazzo svedese (e anche un po’ italiano) che ha combattuto in Ucraina

Edvard Selander Patrignani a ventotto anni lascia la sua vita per andare a difendere un paese invaso. Viene ucciso dai russi ma lascia una storia poco conosciuta e preziosa. Senza nessuna inclinazione bellicista e nessun culto dell’eroismo, sceglie la coerenza verso i principi in cui crede. Non perché lo facciano tutti ma perché tutti ne capiscano il valore.

Se non io chi di Stefano Bufi, Castelvecchi