Ep. 441 – Il ragazzo svedese (e anche un po’ italiano) che ha combattuto in Ucraina
Se non io chi di Stefano Bufi, Castelvecchi
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Edvard Selander Patrignani a ventotto anni lascia la sua vita per andare a difendere un paese invaso. Viene ucciso dai russi ma lascia una storia poco conosciuta e preziosa. Senza nessuna inclinazione bellicista e nessun culto dell’eroismo, sceglie la coerenza verso i principi in cui crede. Non perché lo facciano tutti ma perché tutti ne capiscano il valore.
Altri episodi
Ep. 440 – Tecnoguru all’assalto della democrazia
Tecnomonarchi di Alessandro Mulieri, Donzelli
10 apr 2026 - 16 min
Ep. 439 – Trump, Pat Garrett e Billy the Kid
Gli orfani. Una storia di Billy the Kid di Éric Vuillard, edizioni e/o
8 apr 2026 - 10 min
Ep. 438 – Cultural War dentro un palazzo a New York
L’ultimo turno di Chris Pavone, Feltrinelli
3 apr 2026 - 13 min
Ep. 437 – Domande da fare e da non fare a uno straniero
Stranieri come te di Ece Temelkuran, Bollati Boringhieri
1 apr 2026 - 13 min