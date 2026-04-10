Ep. 440 – Tecnoguru all’assalto della democrazia
Tecnomonarchi di Alessandro Mulieri, Donzelli
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Hanno nomi ormai popolarissimi – Elon Musk, Peter Thiel, Curtis Yarvin – idee radicali, progetti visionari, un’altalenante influenza sui pensieri e sulle azioni di Trump. Ma da dove vengono? Come hanno costruito la loro (parziale) egemonia? Come riescono a fondere valori premoderni con il culto ossessivo delle potenzialità tecnologiche?
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