Ep. 439 – Trump, Pat Garrett e Billy the Kid
Gli orfani. Una storia di Billy the Kid di Éric Vuillard, edizioni e/o
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Possiamo capire qualcosa della violenza verbale e materiale del Presidente degli Stati Uniti di oggi risalendo a un periodo cruciale della storia di quel paese, quando violenza e libertà erano inestricabilmente legate e i confini della legge erano incerti come quelli del territorio? Qualche indizio prezioso sta nella storia del bandito che diventa forza dell’ordine e dell’amico che invece rimane bandito (e ragazzo) per sempre. Fino allo scontro finale da cui comincia una Storia nuova.
Gli orfani. Una storia di Billy the Kid di Éric Vuillard, edizioni e/o
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