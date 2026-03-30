Ep. 436 – Come mai, a volte, chi vota cambia idea

I risultati del referendum sulla giustizia possono essere interpretati in modi diversi ma contengono elementi sorprendenti, dimostrando che idee, appartenenze e comportamenti sono meno stabili. Ma quando la mente supera le resistenze e riconosce i mutamenti della realtà? Come li assimila? Gradualmente o all’improvviso?

Come si cambia idea di David McRaney, Aboca