Ep. 436 – Come mai, a volte, chi vota cambia idea
Come si cambia idea di David McRaney, Aboca
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I risultati del referendum sulla giustizia possono essere interpretati in modi diversi ma contengono elementi sorprendenti, dimostrando che idee, appartenenze e comportamenti sono meno stabili. Ma quando la mente supera le resistenze e riconosce i mutamenti della realtà? Come li assimila? Gradualmente o all’improvviso?
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