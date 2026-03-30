NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 436 – Come mai, a volte, chi vota cambia idea

Come si cambia idea di David McRaney, Aboca

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

I risultati del referendum sulla giustizia possono essere interpretati in modi diversi ma contengono elementi sorprendenti, dimostrando che idee, appartenenze e comportamenti sono meno stabili. Ma quando la mente supera le resistenze e riconosce i mutamenti della realtà? Come li assimila? Gradualmente o all’improvviso?

Come si cambia idea di David McRaney, Aboca

Altri episodi

Ep. 435 – I mostri che abbiamo dentro (con Niccolò Ammaniti)

Ep. 435 – I mostri che abbiamo dentro (con Niccolò Ammaniti)

Il custode di Niccolò Ammaniti, Einaudi

27 mar 2026 - 13 min
Ep. 434 – Dire o non dire Mai più (con Anna Foa)

Ep. 434 – Dire o non dire Mai più (con Anna Foa)

Mai più di Anna Foa, Laterza

25 mar 2026 - 16 min
Ep. 433 – Un amore ucciso a Gaza

Ep. 433 – Un amore ucciso a Gaza

Hanno ucciso habibi di Shrouq Aila, Wetlands

23 mar 2026 - 12 min
Ep. 432 &#8211; Tre donne in un carcere speciale

Ep. 432 – Tre donne in un carcere speciale

AS3 di Valerio Callieri, Fandango Libri

20 mar 2026 - 13 min
Ep. 431 – Troppo Trump

Ep. 431 – Troppo Trump

⁠Sempre troppo e mai abbastanza. Come la mia famiglia ha creato l’uomo più pericoloso al mondo di Mary L. Trump, Utet

18 mar 2026 - 14 min