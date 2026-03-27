Ep. 435 – I mostri che abbiamo dentro (con Niccolò Ammaniti)
Il custode di Niccolò Ammaniti, Einaudi
00:00:00
00:00:00
00:00:00
C’è qualcosa che cammina di notte dentro una casa, ma il bambino non deve sapere. Lui cresce cercando dentro il silenzio degli adulti, soprattutto donne che lo amano, lo sedano, lo seducono. Nella Sicilia disfatta dei nostri giorni, incantata e criminale. Ma potrebbe essere quella dei miti più antichi che l’umanità ha inventato.
Altri episodi
Ep. 434 – Dire o non dire Mai più (con Anna Foa)
25 mar 2026 - 16 min
Ep. 433 – Un amore ucciso a Gaza
Hanno ucciso habibi di Shrouq Aila, Wetlands
23 mar 2026 - 12 min
Ep. 432 – Tre donne in un carcere speciale
AS3 di Valerio Callieri, Fandango Libri
20 mar 2026 - 13 min
Ep. 431 – Troppo Trump
Sempre troppo e mai abbastanza. Come la mia famiglia ha creato l’uomo più pericoloso al mondo di Mary L. Trump, Utet
18 mar 2026 - 14 min
Ep. 430 – Ritorni a Sarajevo
C’era l’amore a Sarajevo di Gigi Riva, Mondadori
16 mar 2026 - 13 min