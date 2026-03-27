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Ep. 435 – I mostri che abbiamo dentro (con Niccolò Ammaniti)

Il custode di Niccolò Ammaniti, Einaudi

di Marino Sinibaldi
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C’è qualcosa che cammina di notte dentro una casa, ma il bambino non deve sapere. Lui cresce cercando dentro il silenzio degli adulti, soprattutto donne che lo amano, lo sedano, lo seducono. Nella Sicilia disfatta dei nostri giorni, incantata e criminale. Ma potrebbe essere quella dei miti più antichi che l’umanità ha inventato.

Il custode di Niccolò Ammaniti, Einaudi

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