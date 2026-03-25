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Ep. 434 – Dire o non dire Mai più (con Anna Foa)

Mai più di Anna Foa, Laterza

di Marino Sinibaldi
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La storia di uno slogan nato per fermare guerre, stermini e genocidi aiuta a capire molte cose. Soprattutto cosa è stato e cos’è l’antisemitismo. E poi come evitare che un abuso dell’accusa di antisemitismo limiti la libertà di discutere e criticare anche lo stato nato in nome di quello slogan.

Mai più di Anna Foa, Laterza

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