Ep. 434 – Dire o non dire Mai più (con Anna Foa)

La storia di uno slogan nato per fermare guerre, stermini e genocidi aiuta a capire molte cose. Soprattutto cosa è stato e cos’è l’antisemitismo. E poi come evitare che un abuso dell’accusa di antisemitismo limiti la libertà di discutere e criticare anche lo stato nato in nome di quello slogan.

Mai più di Anna Foa, Laterza