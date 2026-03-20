Ep. 432 – Tre donne in un carcere speciale
AS3 di Valerio Callieri, Fandango Libri
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Anna, Monica e Virginia mettono ciascuna la propria vita sotto lo sguardo delle altre. Non sono libere, vivono in una sezione di alta sicurezza di una grande prigione italiana. Troveranno le parole adatte, che si incollano alle cose? Noi troveremo il coraggio di guardare dentro lo spazio chiuso e buio dove “il mondo è nudo”?
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