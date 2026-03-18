Ep. 431 – Troppo Trump
Sempre troppo e mai abbastanza. Come la mia famiglia ha creato l’uomo più pericoloso al mondo di Mary L. Trump, Utet
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Il tentativo di capire cosa passa per la testa del presidente degli Stati Uniti in certi momenti appare disperato. Può aiutarci spiare in un racconto familiare, molto ravvicinato, pieno di aneddoti e informazioni, animato da sentimenti diversi, anche ostili? Si può provare a psicoanalizzare Trump? La nipote ha tentato l’impresa.
Sempre troppo e mai abbastanza. Come la mia famiglia ha creato l’uomo più pericoloso al mondo di Mary L. Trump, Utet
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