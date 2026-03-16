Ep. 430 – Ritorni a Sarajevo
C’era l’amore a Sarajevo di Gigi Riva, Mondadori
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Un gruppo di persone, amiche durante l’assedio della città, si incontra a trent’anni dalla fine della guerra. Le lega una paradossale nostalgia per la solidarietà e le speranze di quei quarantaquattro mesi. Ma anche la disillusione della pace. Ascoltandole possiamo capire che quella non fu l’ultima guerra del passato ma il prototipo del nostro presente.
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