NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 429 – Il feroce reality della III A

I convitati di pietra di Michele Mari, Einaudi

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Un gruppo di ex liceali inventa un gioco crudele: chi di loro sopravvivrà più a lungo diventerà ricco. Una beffa ma anche uno spietato esperimento antropologico: ogni anno si incontreranno, sorveglieranno l’andamento della lotteria con il calcolo dei sopravvissuti ma si misureranno anche con lo spettacolo della natura umana, tradimenti, perfidie e amore compresi.

I convitati di pietra di Michele Mari, Einaudi

Altri episodi

Ep. 428 &#8211; Famiglie e bambini, nel bosco e fuori

Ep. 428 – Famiglie e bambini, nel bosco e fuori

Senza famiglia di Hector-Henri Malot, De Agostini

11 mar 2026 - 13 min
Ep. 427 &#8211; La lunga storia del ragazzo lasciato nel bosco

Ep. 427 – La lunga storia del ragazzo lasciato nel bosco

Neve di giugno di Ljuba Arnautović, Keller

9 mar 2026 - 13 min
Ep. 426 &#8211; Felicità e infelicità di adulti con bambina

Ep. 426 – Felicità e infelicità di adulti con bambina

Lina e il sasso di Mauro Covacich, La nave di Teseo

6 mar 2026 - 14 min
Ep. 425 &#8211; La guerra e il cervello come bersaglio

Ep. 425 – La guerra e il cervello come bersaglio

La mente sotto assedio di Bruno Giussani, Casagrande

4 mar 2026 - 12 min
Ep. 424 &#8211; Quattro donne che amano

Ep. 424 – Quattro donne che amano

Vedove di Camus di Elena Rui, L’orma

2 mar 2026 - 13 min