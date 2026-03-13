Ep. 429 – Il feroce reality della III A
I convitati di pietra di Michele Mari, Einaudi
Un gruppo di ex liceali inventa un gioco crudele: chi di loro sopravvivrà più a lungo diventerà ricco. Una beffa ma anche uno spietato esperimento antropologico: ogni anno si incontreranno, sorveglieranno l’andamento della lotteria con il calcolo dei sopravvissuti ma si misureranno anche con lo spettacolo della natura umana, tradimenti, perfidie e amore compresi.
