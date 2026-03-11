NewsletterPodcast
Ep. 428 – Famiglie e bambini, nel bosco e fuori

Senza famiglia di Hector-Henri Malot, De Agostini

di Marino Sinibaldi
Nella discussione intorno alla vicenda giudiziaria-infantile più controversa del nostro tempo, pregiudizi e strumentalizzazioni corrompono anche i migliori sentimenti e le più solide ragioni. Potremmo però almeno smetterla di usare categorie assolute come legge e famiglia che significano cose diverse. Ce lo raccontava già nel modo più appassionante un romanzo di centocinquanta anni fa.

