Ep. 428 – Famiglie e bambini, nel bosco e fuori
Senza famiglia di Hector-Henri Malot, De Agostini
Nella discussione intorno alla vicenda giudiziaria-infantile più controversa del nostro tempo, pregiudizi e strumentalizzazioni corrompono anche i migliori sentimenti e le più solide ragioni. Potremmo però almeno smetterla di usare categorie assolute come legge e famiglia che significano cose diverse. Ce lo raccontava già nel modo più appassionante un romanzo di centocinquanta anni fa.
